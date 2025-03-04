أوروبا.. 800 مليار يورو للاستثمارات في مجال الدفاع

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنشاء صندوق جديد يمكنه أن يحشد ما يقرب من 800 مليار يورو (5ر841 مليار دولار) للاستثمارات الدفاعية بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقالت فون دير لاين، للصحفيين في بروكسل، "نحن نعيش في أكثر الأوقات أهمية وخطورة".

وتصاعدت الضغوط على الاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق الدفاعي والمساعدات لأوكرانيا بشكل كبير بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أنها ستعلق مؤقتا المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.

وأضافت رئيسة المفوضية "نحن في عصر إعادة التسلح، وأوروبا مستعدة لتعزيز إنفاقها الدفاعي بشكل كبير".

وقالت فون دير لاين إنه سيتم إنفاق الأموال على دعم أوكرانيا و"الاضطلاع بالمزيد من المسؤولية عن أمننا الأوروبي".

وأضافت: "هذه هي لحظة أوروبا ويجب علينا أن نرتقي إليها".

وقالت فون دير لاين إن المفوضية ستقدم قروضا بقيمة 150 مليار يورو لاستخدامها في أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ، وأنظمة المدفعية، والصواريخ والذخيرة، والطائرات المسيرة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات أخرى من الأمن السيبراني إلى التنقل العسكري.

وأضافت فون دير لاين "بفضل هذه المعدات، يمكن للدول الأعضاء تعزيز دعمها لأوكرانيا بشكل كبير".

وتأمل فون دير لاين في أنه من خلال رأس المال الخاص وتمويل إضافي من بنك الاستثمار الأوروبي، يمكن لمقترحها أن يحشد ما يقرب من 800 مليار يورو للاستثمارات في مجال الدفاع.

ويعد الصندوق الجديد جزءا من مقترح قدمته فون دير لاين إلى دول الاتحاد الأوروبي قبل القمة الخاصة لقادة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها بعد غد الخميس.