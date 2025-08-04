وكالتان أمميتان تعلنان خطة مكافحة "الأعمال الخبيثة" في البريد الجوي

علنت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة الاثنين تنفيذ "خطة عمل على عدة سنوات" لمواجهة "التهديدات والأعمال الخبيثة" التي تستهدف نقل الطرود جوا في جميع أنحاء العالم.

وقالت سونيا هيفدي رئيسة أمن الطيران في منظمة الطيران المدني الدولي لوكالة فرانس برس "خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، شهدنا جهات فاعلة أكثر تطورا تسعى لتعطيل سلسلة التوريد"، مشيرة إلى "حوادث تحدثت عنها الصحافة لا سيما في المنطقة الأوروبية".

فييوليو 2024 تم العثور على طرود تحتوي على مواد حارقة في مستودعات تابعة لمجموعة الخدمات اللوجستية DHL في ألمانيا وبريطانيا واشتعلت فيها النيران

.وبإزاء هذا التهديد "الدائم"، أعلن اتحاد البريد العالمي، وهو وكالة تابعة للأمم المتحدة مقرها جنيف بسويسرا تنسق النظام البريدي في العالم، ومنظمة الطيران المدني الدولي عن تنفيذ "خطة عمل على عدة سنوات" لضمان "إمكان معالجة جميع نقاط الضعف".

واعلن رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني توماس هالدنوانغ انه "لو انفجرت الطرود على متن الطائرة أثناء الرحلة لكانت تحطمت"، متهما موسكو علنا بالوقوف وراء الحادث.

وحذّر كين مكالوم رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (MI5) من "الفوضى" التي يعتقد أن روسيا تنوي زرعها في المملكة المتحدة وأوروبا من خلال جهاز الاستخبارات العسكرية (GRU) بسبب الدعم الغربي لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي منذ فبراير 2022.

كذلك، اتهمت بولندا روسيا بالتخطيط "لأعمال إرهابية"، في إشارة إلى طرود تحتوي على مواد متفجرة مخبأة وعلى مواد خطيرة تشتعل أو تنفجر تلقائيا أثناء النقل البري والجوي.

واعتبر الكرملين أن هذا التصريح "لا أساس له".ورأت سونيا هيفدي أن "هذه ليست مشكلة تقتصر على منطقة واحدة أو دولة واحدة أو جهة فاعلة واحدة"، موضحة أنها "طريقة عمل" عالمية تتضمن "تقنيات تعطيل" منظمة "في عملية شبه صناعية لإنشاء حزم أو طرود".

ستنص البروتوكولات الجديدة على دمج أنظمة الأشعة السينية المتطورة ومعدات كشف المتفجرات في عمليات الشحن في المرافق البريدية حول العالم.واضافت هيفدي "نخطط أيضا لتدريب جميع الموظفين في سلسلة توريد البريد" مع التركيز على إجراءات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها.كما سيتم تعزيز تبادل البيانات بين سلطات البريد والطيران لتحسين التتبع والمراقبة على طول سلسلة التسليم.