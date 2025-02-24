انفجار يستهدف القنصلية الروسية في مدينة مارسيليا الفرنسية

أعلنت الشرطة الفرنسية اليوم الاثنين أنه تم إلقاء عبوتين ناسفتين على جدار القنصلية الروسية في مدينة مارسيليا الفرنسية، حيث انفجرت إحداهما.

ولم يصب أي شخص في الانفجار، الذي وقع في الذكرى الثالثة لبدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقد فر منفذ الهجوم، ولم تتمكن الشرطة من تقديم مزيد من التفاصيل بشأن العبوات الناسفة، كما لم تذكر الشرطة شيئاً بشأن أي دافع محتمل.

وطالبت وزارة الخارجية الروسية السلطات الفرنسية بإجراء تحقيق كامل بشأن الواقعة.

وقالت المتحدثة ماريا زاخاروفا إن هناك دلالات على أنه هجوم إرهابي.

وأضافت أنه يتعين على فرنسا اتخاذ خطوات لتحسين أمن البعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج.