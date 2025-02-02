بلجيكا تشكل أول حكومة يقودها حزب قومي يميني

اتفقت خمسة أحزاب في بلجيكا على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، منهية بذلك 7 أشهر من المفاوضات الشاقة وتمهيد الطريق أمام القومي، بارت دي ويفر، لتولي منصب رئيس الوزراء المقبل، وهي المرة الأولى التي يتولى فيها حزب قومي يميني الحكم. وبعد لقاء دي ويفر بالملك فيليب في وقت متأخر من أول أمس أعلن القصر التوصل إلى اتفاق حكومي، حسب ما نقلت «بوليتيكو».

وتتشكل الحكومة الجديدة من الحزب الوطني الفلمنكي، الذي يقوده دي ويفر، وحركة الإصلاح الليبرالية، وحزب الملتزمون الوسطي، وهما حزبان ناطقان بالفرنسية، فضلاً عن الحزب الاشتراكي الفلمنكي Vooruit (إلى الأمام) والحزب الديمقراطي المسيحي والفلمندي. وقال كونر روسو، رئيس الحزب الاشتراكي الفلمنكي: «بعد سبعة أشهر طويلة، لدينا أخيراً حكومة للبلاد». وأشار روسو إلى الانقسامات العميقة التي نجح مفاوضو الأحزاب في تجسيرها.

وقال: «سيكون هناك الكثير من الأخبار الكاذبة والكثير من الانتقادات ولكن الكثير من الناس سيفخرون بأننا لسنا خائفين من اتخاذ القرارات».

وقال ماكسيم بريفو، زعيم حزب «ملتزمون» Les Engagés، أحد شركاء الائتلاف: «ها نحن ذا! أخيراً، حصلت بلجيكا على اتفاق حكومي شجاع ومسؤول يفكر في الأجيال القادمة».

ودعا بارت دي ويفر إلى مزيد من الاستقلال لفلاندرز، نصف بلجيكا الناطق باللغة الهولندية، ودفع من أجل وجودها ووالونيا، الجزء الناطق بالفرنسية، كدول كونفدرالية.