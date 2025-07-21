مساعدات بريطانية بـ60 مليون جنيه إسترليني لدعم غزة

أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة مساعدات إنسانية جديدة حجمها 60 مليون جنيه إسترليني لدعم الرعاية الصحية والغذاء والمياه في غزة، وفي سياق آخر، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين عن «صدمته» جراء المعاناة الإنسانية في غزة، محذّراً من أن «آخر شرايين الحياة» لسكانه بات على شفا الانهيار.

وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك: «إن آخر الشرايين التي تبقي السكان على قيد الحياة على شفا الانهيار» وأضاف: «يدين الأمين العام بشدة العنف المتواصل، بما في ذلك إطلاق النار وقتل وإصابة الأشخاص الذين يحاولون الحصول على طعام لعائلاتهم».