رئيس الوزراء اليوناني يعلن تدشن محميتين بحريتين في «إيجه»

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاثنين عن إنشاء منطقتين بحريتين محميتين جديدتين في البحر الأيوني غربا وفي أرخبيل سيكلاديز في بحر إيجه جنوب شرق، تنفيذا للوعد الذي قطعه خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات الذي عُقد في يونيو في فرنسا.

وقال ميتسوتاكيس في رسالة عبر الفيديو نشرها مكتبه "اليوم، أوفي بهذا الوعد بإنشاء متنزهين بحريتين وطنيتين جديدتين: إحداهما في البحر الأيوني والأخرى في جنوب سيكلاديز، في بحر إيجع".

وأعاد رئيس الوزراء التذكير بالتقاليد البحرية لبلاده الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط، والتي تتمتع بسواحل تمتد لحوالى 13,600 كيلومتر بالإضافة إلى عشرات الجزر، مؤكدا أن إنشاء مناطق بحرية جديدة يهدف إلى "الاحتفاء بهذا التراث البحري الفريد وحمايته للأجيال المقبلة".

اغتنمت دول عدة فرصة إقامة مؤتمر الأمم المتحدة في نيس جنوب فرنسا، للإعلان عن مناطق بحرية محمية جديدة وتدابير لحظر الصيد بشباك الجر، بما في ذلك اليونان والبرازيل وإسبانيا في مساحاتها البحرية.

وقال ميتسوتاكيس "ستكون هاتان المحميتان من بين أكبر المناطق البحرية المحمية في البحر الأبيض المتوسط بأكمله. وستتيحان لنا تحقيق هدف حماية 30% من مياهنا الإقليمية بحلول عام 2030، قبل الموعد المحدد بكثير".

وعلّقت تركياالتي يقع ساحلها الغربي بالقرب من جزر بحر إيجه، على هذا الإعلان، مؤكدة "ضرورة تجنب أي إجراء أحادي الجانب في البحار المغلقة أو شبه المغلقة، مثل بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط".

وأشارت وزارة الخارجية التركية في بيان إلى أنّ "القانون البحري الدولي يحض على التعاون بين الدول الساحلية في هذه البحار، بما في ذلك في القضايا البيئية. وفي هذا السياق، نود أن نؤكد مجددا أن بلدنا، بصفته دولة ساحلية على بحر إيجه، مستعد دائما للتعاون مع اليونان".

وأضاف البيان "ستعلن تركيا أيضا عن خططها لحماية البيئة في المناطق البحرية خلال الأيام المقبلة".

من جانبه، قال ميتسوتاكيس "سيتم في هذه المناطق البحرية المحمية حظر ممارسة الصيد بشباك الجرّ القاعية المدمرة بشكل كبير".

ووعد بالعمل مع "المجتمعات المحلية والصيادين والعلماء، وكذلك مع الشركاء العالميين، لجعل هذه المحميات أمثلةً على ما هو ممكن".