برلمان كوسوفو يفشل للمرة الــــ 50 في انتخاب رئيس له

فشل برلمان كوسوفو الاثنين للمرة الخمسين في انتخاب رئيس له، ما يحول دون تشكيل حكومة جديدة بعد أكثر من خمسة أشهر على الانتخابات التشريعية التي جرت في التاسع من فبراير.

أعلن أفني دهاري، النائب الذي يرأس المناقشات بحكم أنه الأكبر سنا الاثنين للمرة الـــ 50 "رُفعت الجلسة"، على أن تُستأنف الأربعاء.

الحياة السياسية في كوسوفو معطلة منذ الانتخابات التي فاز فيها حزب "فيتفيندوسيي" الحاكم .

لم يحصل حزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته ألبين كورتي سوى على 48 مقعدا من أصل 120 في البرلمان، ما لا يخوله تشكيل حكومة بمفرده، وهو عاجز عن إيجاد شريك لتشكيل ائتلاف.

ومنذ ذلك الحين، يجتمع البرلمان المنبثق عن الانتخابات كل يومين من غير أن يتمكن في كل مرة من انتخاب رئيس أو رئيسة له، فيما يفرض القانون عقد دورات برلمانية كل 48 ساعة حتى انتخاب شخص على رأس البرلمان.

ترفض المعارضة في كل جلسة التصويت لمرشحة حزب "فيتفيندوسيي"، وزيرة العدل السابقة ألبولينا حجيو.

ويطالب كورتي بتغيير مرشحه، وهو أمر يرفضه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بشكل قاطع.بموجب القانون، لا يمكن تشكيل أي حكومة لكوسوفو التي تعد 1,5 مليون نسمة، بدون انتخاب رئيس البرلمان الذي يتعين عليه التصويت على منح الثقة للحكومة أو رفضها.

واعتبرت فلورا سيتاكو، الأمينة العامة للحزب الديموقراطي في كوسوفو الاثنين ان "كوسوفو رهينة ألبين كورتي".

ويرى العديد من المحللين أن البلاد قد تتجه إلى انتخابات مبكرة ما لم يتم التوصل إلى توافق بشكل عاجل.

لا ينص القانون على مهلة قصوى لانتخاب رئيس للبرلمان، لكن المحكمة الدستورية أمرت مؤخرا بضرورة انتهاء الجمود السياسي بحلول 26 يوليو.

وقضت المحكمة في أواخر يونيو بانه ينبغي على أعضاء البرلمان "الوفاء بالتزامهم الدستوري بتشكيل برلمان جمهورية كوسوفو بانتخاب رئيس البرلمان ونوابه" بحلول السبت، ولكن لم يتم احراز أي اختراق منذ ذلك الحين.

والجدير بالذكر أنالمحامي الشهير أريانيت كوتشي حلق رأسه أمام مبنى البرلمان احتجاجا على ذلك.

وقال للصحافيين إن "سيادتنا مُهددة. أصدقاؤنا وأعداؤنا يوشكون على اقناع أنفسهم بأننا عاجزون عن صيانة دولتنا".

وهذا التأخير قد يكلف كوسوفو ملايين اليورو من المساعدات الأوروبية، ولا سيما من خلال إرجاء إبرام اتفاقات مساعدة أوروبية، ما يحرم البلد من حوالى 883 مليون يورو من القروض والإعانات.