روسيا تعلن إسقاط أكثر من مئة مسيّرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أنها أسقطت أكثر من 100 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق تسع مناطق خلال الليل في واحدة من أكبر الهجمات من نوعها ضد أراضيها منذ بداية الحرب.

وقالت الوزارة في بيان عبر تلغرام إن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت خلال الليل 104 طائرات مسيّرة أوكرانية". وقد تسبب حطام مسيّرة في نشوب حريق في مصفاة في منطقة نيجني نوفغورود (وسط غرب)، بحسب السلطات ووسائل الإعلام المحلية.

وأسقط الجزء الأكبر من المسيرات فوق مناطق كورسك وبريانسك (غرب)، مع اعتراض أعداد أقل فوق سمولينسك وتفير وبيلغورود وأماكن أخرى.

وقال حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف إن مدنيا أصيب في ضربة على مبنى سكني.

وأضاف على تلغرام "نقل رجل أصيب بجرح في الصدر بسيارة إسعاف إلى مستشفى مدينة بيلغورود رقم 2"، مضيفا أن مباني وسيارات تضررت.

وقال الجيش الأوكراني إن روسيا شنت هجوما بطائرة مسيّرة خلال الليل، ما أدى إلى إطلاق إنذارات جوية في مناطق أوكرانية عدة.