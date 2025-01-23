ألمانيا.. قتيلان في هجوم بالسكين في متنزه

قتل شخصان، أحدهما طفل، وأصيب آخران بجروح بالغة، أمس في هجوم بالسكين وقع في متنزه بجنوب ألمانيا، على ما أعلنت الشرطة المحلية، مشيرة إلى توقيف مشتبه به أفغاني.

وأوضحت الشرطة عبر منصة «إكس» أن الهجوم الذي لم تعرف دوافعه بعد وقع «قرابة الساعة 11:45 في متنزه شونتال، متسبباً بمقتل شخصين» هما رجل في الـ41 من العمر وطفل عمره سنتان. وذكرت أن المشتبه فيه الذي تم توقيفه هو أفغاني عمره 28 عاماً. كذلك أصيب شخصان «بجروح بالغة» ونقلا إلى المستشفى. وأكدت الشرطة أن التحقيق يجري «بوتيرة حثيثة» رافضة إطلاق «تكهنات» حول دوافع المهاجم.

وذكرت أن المشتبه به أوقف على مقربة من المتنزه الذي أخلي من رواده، فيما لا تزال قوات الأمن تفرض طوقاً على الموقع.

وشهدت ألمانيا عدداً من الهجمات بالسكين في الأشهر الأخيرة.