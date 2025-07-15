الطائرات والسيارات في صلب الرد الأوروبي المحتمل على رسوم ترامب

تعد الطائرات والسيارات في صلب القائمة التي أعدتها المفوضية الأوروبية ردا على الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرضها، على الرغم من سعي بروكسل لإعطاء فرصة للمفاوضات.

وكان الرئيس الأميركي فاجأ الاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع بإعلانه فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على جميع الواردات من الاتحاد اعتبارا من الأول من أغسطس، ولا تزال المفوضية الأوروبية تأمل في التوصل إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة قبل انتهاء هذه المهلة.

سيتحاور ماروس سيفكوفيتش المفوض المسؤول عن هذه المفاوضات مع إدارة ترامب نيابة عن الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، مع نظيره الأميركي الثلاثاء بعد مكالمة هاتفية أولى الاثنين، وقال أولوف جيل أحد المتحدثين باسمه "نمر حاليا بأدق مرحلة من المفاوضات، ونسعى جاهدين للتوصل إلى اتفاق مبدئي قبل الموعد النهائي"، وأضاف "لما كنا شاركنا في هذه المفاوضات لو لم نكن نعتقد أنها ستنجح".

في الوقت نفسه، تعمل أوروبا على ردها على رسوم ترامب الجمركية وقد أعدت المفوضية قائمة بالمنتجات الأميركية التي قد تفرض رسوم جمركية عليها في المقابل، وقدمتها إلى الدول الأعضاء يوم الاثنين.

لن تخضع الواردات المستهدفة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 72 مليار يورو، لرسوم جمركية إلا إذا فشل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن رفع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

وتشمل الوثيقة المكونة من 202 صفحة، السيارات والطائرات الأميركية والفواكه الطازجة والأسماك والبلاستيك والمواد الكيميائية والادوات الكهربائية، وتشمل القائمة صادرات أميركية رئيسية مثل فول الصويا ولوازم منزلية مثل ماكينات الخياطة.

كانت المفوضية قد أعدت قائمة أولى بالمنتجات الأميركية التي ستُفرض عليها ضرائب ردا على دفعة سابقة من الرسوم الجمركية الأميركية وتم تعليقها لإعطاء المفاوضات فرصة وتجنب حرب مع أكبر شريك تجاري.