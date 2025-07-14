فرنسا تضاعف ميزانيتها الدفاعية إلى 62 مليار يورو

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أن ميزانية بلاده الدفاعية ستصل عام 2027 إلى 62 مليار يورو؛ أي ضعف ما كانت عليه عام 2017. وأضاف أن على الأوروبيين ضمان أمنهم بأنفسهم وبناء عمود أوروبي حقيقي للناتو أمام حالة اللايقين لدى الحليف الأمريكي.

واعتبر أن مستقبل أمن أوروبا تحدده قدرتها على مواجهة التهديد الروسي. وقال في خطابه الموجه إلى القوات المسلحة عشية العيد الوطني، إن الحرية لم تكن مهددة بهذا الشكل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ولم يحدث من قبل أن كان السلام في قارتنا مرهوناً بهذا القدر بقراراتنا الحالية.