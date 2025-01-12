احتجاجات تؤخر بدء مؤتمر انتخابي في ألمانيا

بدأ مؤتمر حزب «البديل من أجل ألمانيا» التمهيدي للانتخابات البرلمانية المقررة في 23 فبراير، والذي يعقد في مدينة ريزا في الشرق الألماني، متأخراً ساعتين عن موعده بسبب احتجاجات شارك فيها آلاف الأشخاص وتخلّلتها هتافات رافضة لـ«النازيين».

بتأخير ساعتين عن الموعد المحدد للافتتاح، استهل الحزب اليميني المتطرف مؤتمره بمصادقة مندوبيه البالغ عددهم 600 على ترشيح زعيمة الحزب أليس فايدل لمنصب المستشار في الاستحقاق البرلماني الذي سينظّم الشهر المقبل.

خلال المؤتمر الذي يستمر حتى اليوم، سيصادق المندوبون أيضاً على البرنامج الانتخابي للحزب، كما سيقرون خارطة طريق تتضمن الخروج من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، فضلاً عن اتّباع نهج صارم بشأن سياسة الهجرة.

وفق تقديرات الشرطة تظاهر نحو ثمانية آلاف شخص أمام مركز المؤتمرات حيث يجتمع مندوبو «البديل من أجل ألمانيا».

ونزل المتظاهرون إلى الشوارع رغم البرد وأطلقوا هتافات مناهضة للحزب على غرار «لا للنازيين» على وقع الموسيقى.

وقال المنظمون إن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل والضرب ضد متظاهرين.

وقالت مجموعة العمل Widersetzen المنظمة للتظاهرة: «نملأ شوارع ريزا بالتنوع والتضامن والانفتاح، ونحتشد أمام مداخل مؤتمر حزب البديل لألمانيا».

وجاء في بيان لمنظمي التظاهرة أن أكثر من 12 ألف شخص شاركوا في التحرك تعبيراً عن معارضتهم لحزب البديل من أجل ألمانيا. وفق البيان: تأخر المؤتمر بسبب احتجاجات واسعة النطاق في مواقع عدة داخل المدينة وخارجها.