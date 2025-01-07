ترودو يستقيل من رئاسة الحكومة والحزب الحاكم

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس، استقالته من رئاسة الحكومة والحزب الحاكم، موضحاً أنه سيواصل أداء مهامه إلى أن يختار حزبه خليفة له. وقال ترودو: «طلبت من الحزب أن يبدأ هذه العملية، هذا البلد يحتاج إلى اختيار حقيقي، وقد تبين أن هناك معارك داخلية لا يمكنني أن أكون أفضل خيار لخوضها». وتابع: «ناضلت دائماً لأنني أشعر بالكنديين وكنت دائماً محفزاً للنضال من أجل مصلحة الكنديين، وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة، فإن البرلمان مشلول منذ أشهر». وأوضح: «كنت قد قلت إننا نحتاج إلى فترة جديدة من العمل البرلماني، ولذلك سيكون هناك استمرار لهذا الحال إلى غاية 24 مارس المقبل». وقال: «إن الانتخابات المقبلة ستكون مهمة ويجب أن نركز على المعارك الداخلية».

وبذلك، ينهى ترودو فعلياً فترة ولايته التي استمرت قرابة عشر سنوات. ووصل ترودو إلى السلطة عام 2015 قبل أن يقود الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021. لكنه الآن يتخلف عن منافسه الرئيسي، المحافظ بيار بواليافر، بفارق 20 نقطة في استطلاعات الرأي.