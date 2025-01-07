غضب أوروبي من تدخلات ماسك السياسية

تزايد الغضب الأوروبي من تدخلات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المتزايدة في الشؤون السياسية الأوروبية.

وانتقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر «الذين ينشرون أكاذيب ومعلومات مضللة» بعد أيام من منشورات تحريضية لماسك على منصته «إكس» بشأن جرائم جنسية حصلت في الماضي ضد أطفال في شمال إنجلترا عندما كان ستارمر يترأس النيابة العامة، مطالباً بسجن ستارمر.

واتهم ماسك، زعيم حزب العمال، بأنه متواطئ بشكل عميق في عمليات الاغتصاب الجماعي، واصفاً الأمر بأنه مثير للازدراء. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقال إن ماسك «يتدخل بشكل مباشر في الانتخابات»، بما في ذلك في ألمانيا، حيث ندّد أيضاً المستشار أولاف شولتس بمالك شركتي «سبايس إكس» و«تيسلا» لدعمه حزباً يمينياً متطرفاً. وندّد شولتس، بماسك، واصفاً تعليقاته بـ«المنحرفة» وبأنه «أحمق غير كفء». وفي النرويج قال رئيس الحكومة يوناس غارستور إنه يجد من المثير للقلق أن يتدخل شخص لديه كل هذه الثروة والنفوذ في السياسة في الدول الأوروبية.