المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: روسيا مسؤولة عن إسقاط الطائرة الماليزية في 2014

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمين ضد روسيا اليوم الأربعاء، حيث ذكرت أن روسيا انتهكت القانون الدولي في أوكرانيا، وهي المرة الأولى التي تتوصل فيها محكمة دولية بأن موسكو مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان منذ الحرب في عام 2022 .

وقالت المحكمة أيضاً إن روسيا مسؤولة عن إسقاط الطائرة الماليزية، رحلة رقم إم.إتش 17 في عام 2014.

وهي المرة الأولى التي تتوصل فيها محكمة دولية أيضا إلى أن موسكو مسؤولة عن المأساة التي وقعت عام 2014، وأودت بحياة 298 شخصا.

وكانت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، أعلنت أن روسيا مسؤولة عن تحطم طائرة الرحلة إم.إتش 17 الماليزية.

وخلص مجلس المنظمة التابعة للأمم المتحدة، والتي يقع مقرّها في مونتريال بكندا، إلى أنّ الشكاوى التي قدّمتها أستراليا وهولندا بشأن رحلة الخطوط الجوية الماليزية "لها أساس في الواقع والقانون".

وأوضحت المنظمة في بيان أنّ "روسيا الاتحادية لم تحترم التزاماتها بموجب القانون الجوي الدولي خلال تدمير طائرة الرحلة إم إتش 17 التابعة للخطوط الجوية الماليزية في 2014".

ولفت البيان إلى أنّ هذا أول قرار يتّخذه مجلس المنظمة "بشأن أساس نزاع بين دول أعضاء".

والطائرة وهي من طراز بوينغ 777 أُسقطت في 17 يوليو 2014 أثناء توجّهها من أمستردام إلى كوالالمبور.

وشكل اختفاء الطائرة عن أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الرادارات وتعقب الطائرات لغزاً معقداً، وعُلقت كل التفسيرات على العثور على حطام الطائرة الذي يتوقع أنه في منطقة ما في أعماق جنوب المحيط الهندي.

وبعد تعقب تسجيلات رادارية أعلنت السلطات الماليزية أن الطائرة غيّرت مسارها باتجاه معاكس، وذلك بعد وقت قصير من انقطاع الاتصال بها، وانتقل البحث عن الطائرة من بحر جنوب الصين إلى المحيط الهندي.

وأعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، وقتذاك، أن اختفاء الطائرة كان متعمداً، وليس عرضياً أو بسبب خلل فني، وهو التصريح الذي راكم تساؤلات حول الفاعل، وإن كان من داخل الطائرة أو بتأثير خارجي.