تعميم "تطبيق المراقبة إي إي أس" فى دول الاتحاد الأوروبي

اعطى البرلمان الأوروبي موافقته النهائية للبدء تدريجيا في تطبيق نظام جديد لمراقبة الحدود يتم من خلاله الاستغناء عن ختم جواز السفر للمسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي.

كان من المفترض أن يبدأ تطبيق ما يُسمى بنظام الدخول والخروج (EES) فينوفمبر لكنه تأجل في اللحظة الأخيرة لعدم جهوزية العديد من الدول.

تم الاتفاق على النظام الآلي لأول مرة عام 2017، لتسجيل تاريخ الدخول والخروج وتتبع حالات تجاوز مدة الإقامة ورفض الدخول.

وسيتم جمع بيانات بيومترية (صور الوجه وبصمات الأصابع) لزوار الحاصلين على "شنغن" للتنقل الحر في الاتحاد الأوروبي عند نقاط الدخول.

وقال البرلمان الأوروبي إن "الهدف هو تحسين الأمن وتسريع إجراءات مراقبة الحدود وتقليص طوابير الانتظار".

لكن البعض أبدى مخاوف من أن التسرع في التنفيذ قد يؤدي إلى أوقات انتظار أطول للمسافرين إلى أوروبا بالقطارات والعبارات والطائرات.

اعلن رئيس بلدية لندن صادق خان العام الماضي أن هذا الإجراء سيُسبب "فوضى" في محطة سانت بانكراس، مركز قطارات يوروستار في العاصمة البريطانية.

هذا العام بدأت المملكة المتحدة، التي خرجت من الاتحاد الأوروبي عام 2020، العمل بتصريح سفر رقمي خاص إلزامي للزوار الأوروبيين.

وبموجب الخطة التي وافق عليها النواب الأوروبيون في ستراسبورغ بأغلبية 572 صوتا مقابل معارضة 42 صوتا، سيطبق المشروع الأوروبي لستة أشهر.

ستُحدد المفوضية الأوروبية الموعد الدقيق بعد اعتماد القانون رسميا ودخوله حيز النفاذ.ستُسرّع الدول الأعضاء تشغيل نظام EES في نصف نقاط العبور الحدودية بعد ثلاثة أشهر، وعلى الدول تسجيل جميع الأفراد الذين يستخدمون النظام بعد ستة أشهر.