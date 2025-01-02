التدخين موضة قديمة في شوارع ميلانو

سيصبح التدخين في شوارع ميلانو موضة قديمة من الآن فصاعداً، إذ يسري اعتباراً من الأول من يناير قرار عاصمة الأزياء، والقطاع المالي الإيطالية بحظره حتى في المساحات الخارجية العامة، في خطوة هي الأولى من نوعها في شبه الجزيرة، فبموجب «المرسوم الاشتراعي في شأن نوعية الهواء»، الذي أصدرته ميلانو عام 2020، «يمتد حظر التدخين ليشمل اعتباراً من الأول من يناير 2025 كل الأماكن العامة، بما في ذلك الشوارع».

وفي حال عدم الامتثال لهذا الحظر يتعرض المخالف لغرامة تتراوح بين 40 و240 يورو.

وسبق أن حُظِر التدخين في العاصمة اللومباردية منذ العام 2021 في المساحات الخضراء العامة، إلا عندما يكون من الممكن الإبقاء على مسافة أمان تبلغ عشرة أمتار، وكذلك في مناطق لعب الأطفال، وفي محطات الحافلات والقطارات، وكذلك في كل المرافق الرياضية.