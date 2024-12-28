في أعقاب تحطم الطائرة الأذربيجانية.. تعليق الرحلات بين عشق اباد وموسكو

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم السبت عن شركة الطيران الوطنية في تركمانستان قولها إنه تقرر تعليق الرحلات الجوية المنتظمة بين العاصمة عشق اباد وموسكو لمدة شهر اعتبارا من 30 ديسمبر.

يأتي هذا في أعقاب تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية في كازاخستان بالقرب من مدينة أكتاو يوم الأربعاء، بعدما حولت مسارها مبتعدة عن منطقة بجنوب روسيا، استخدمت موسكو فيها بشكل متكرر أنظمة الدفاع الجوي ضد الطائرات المسيرة الهجومية الأوكرانية.