شرطة فيينا "تعزز" وجودها في أسواق الميلاد

عزّزت شرطة فيينا انتشارها في أسواق عيد الميلاد بالعاصمة النمسوية السبت غداة عملية دهس بسيارة استهدفت سوقا ميلادية في ألمانيا وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخرين بجروح.

وليل الجمعة، صدمت سيارة رباعية الدفع حشداً في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ (شرق).

وقال المتحدث باسم شرطة فيينا ديفيد باوليك: إنّه "بسبب الحادث الذي وقع في ماغدبورغ والذي لا علاقة له بالنمسا بأي شكل من الأشكال، تقرر أن تكثف الشرطة انتشارها في أنحاء فيينا مع التركيز على أسواق عيد الميلاد في المدينة اعتبارا من السبت".

وأضاف "لا يوجد تهديد محدد" بشنّ هجوم في فيينا، مشيرا إلى أنّ السلطات النمسوية على اتصال وثيق بنظيرتها الألمانية.

كما تمّ تعزيز الإجراءات الأمنية في أسواق الميلاد في عدد من المقاطعات النمساوية، من بينها النمسا العليا والنمسا السفلى وبورغنلاند.