

بدأ سلاح الجو الملكي البريطاني نقل طائراته العسكرية خلال ساعات الليل إلى حظائر وملاجئ محصنة، ضمن إجراءات احترازية تستهدف حمايتها من هجمات محتملة بالطائرات المسيّرة، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بالقواعد العسكرية داخل المملكة المتحدة.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، اليوم الأربعاء، أن هذه التحركات تأتي ضمن مساعٍ لتعزيز حماية الطائرات والمنشآت الجوية، مع دراسة إجراءات إضافية لتقليل تعرضها للهجمات.

وجاء ذلك بعد أن ⁠أصدرت وزارة الدفاع البريطانية وجهاز المخابرات الداخلية (أم. آي5) ​تحذيراً ​أمس ⁠الثلاثاء للشركات التي تقدم ​دعماً مباشراً ​للجيش ⁠الأوكراني بشأن تزايد احتمالات تعرضها ⁠لأعمال ​تخريبية ​من جانب روسيا، بحسب وكالة «رويترز».

ويوم 14 نوفمبر الجاري، قال متحدث باسم سلاح الجو الأمريكي، إن طيارين أمريكيين في قاعدة «راف لاكنهيث» التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تصدّيا ليل الجمعة لنشاط غير مصرّح به يُشتبه في أنه لطائرات مسيّرة، من دون أن يتأثر أي من الأفراد أو الطائرات أو البنية التحتية.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن عناصر الأمن التابعين لسلاح الجو الأمريكي استجابوا لبلاغات عن نشاط غير مصرّح به لطائرات مسيّرة، وإن الواقعة انتهت.

وكانت الولايات المتحدة قد نقلت، خلال الأسابيع الماضية، قاذفات من بريطانيا سبق استخدامها في شن غارات على إيران، كما نقلت طائرات كبيرة للتزوّد بالوقود جواً من بريطانيا إلى ألمانيا. وعزا تقرير إخباري لاحق هذه التحركات إلى تهديد من إيران.

وغادرت القاذفات قاعدة «فيرفورد» الجوية البريطانية لأسباب أمنية، بعدما اقتربت مجموعة من الرجال من القاعدة في شاحنات صغيرة بيضاء عند منتصف ليل 27 سبتمبر الماضي.