

قالت الشرطة في ألمانيا والدنمارك إن مدارس تلقت صباح اليوم الاثنين تهديدات عبر البريد الإلكتروني بوجود قنابل، في أحدث حلقة من سلسلة تهديدات مماثلة في أنحاء أوروبا.

وذكرت شرطة مدينة فرايبورج بجنوب غرب ألمانيا في بيان أنه «لا يوجد حالياً ما يشير إلى أن المدارس التي تم التواصل معها تواجه أي تهديد محدد»، مضيفة أن 450 مدرسة تأثرت في جميع أنحاء البلاد وأغلقت.

وقدمت شرطة برلين تقييماً مماثلاً، بينما قالت شرطة ولاية تورينجن بشكل منفصل إنها طلبت من المدارس مواصلة عملها كالمعتاد لأن نية الجناة الواضحة كانت إثارة الذعر دون وجود نية حقيقية لتنفيذ التهديد.

وقالت الشرطة الدنماركية إنها تحقق في تهديدات بوجود قنابل وجهت إلى عدة مدارس في أنحاء البلاد، وأكدت أيضاً أنه لا يوجد ما يدعو للقلق في الوقت الراهن.

وشهدت أوروبا في الآونة الأخيرة سلسلة من البلاغات الكاذبة والهجمات الإلكترونية التي استهدفت مدارس ومتاجر كبرى وبنوك دم وأنظمة ملاحة جوية وهيئات إعلامية، مما تسبب في اضطراب بالحياة اليومية.

وأخلت إسبانيا الأسبوع الماضي أكثر من عشر مدارس بعد تلقيها تهديدات عبر البريد الإلكتروني بوجود قنابل.

وأخلت إيطاليا أيضاً مدارس في وقت سابق من الشهر بعد تلقي آلاف الطلاب تهديدات عبر البريد الإلكتروني بوجود قنابل.