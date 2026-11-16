غرق سفينة شحن قبالة بلغاريا إثر ضربة يُرجح أنها بمسيّرات بحرية

غرقت سفينة شحن قبالة سواحل بلغاريا الاثنين إثر هجوم قال أحد أفراد الطاقم الذين تمّ إنقاذهم إنه تمّ باستخدام مسيّرتين بحريتين، في أحدث تداعيات الحرب في أوكرانيا في منطقة البحر الأسود.

وذكرت وزارة النقل البلغارية أنه تم إنقاذ 12 بحارا من سفينة الشحن "بتول 8" التي ترفع العلم الصومالي وغرقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا، وقال أفراد الطاقم للصحافيين عقب وصولهم إلى مدينة فارنا الساحلية، إن سفينتهم أصابتها مسيّرتان بحريتان.

وتأتي الحادثة عقب تعرض ثلاث سفن أخرى لهجمات قبالة سواحل رومانيا في اليومين الماضيين، وفقا للسلطات في بوخارست، في غياب تقارير عن تسجيل إصابات بشرية.

وقال وزير الخارجية الروماني دان نيكولايسكو إن الحوادث الأخيرة "غير مقبولة"، وأكدت الوزارة البلغارية عدم تسجيل "إصابات خطيرة" جراء حادثة الاثنين، مضيفة أن البحارة "يعانون من البرد الشديد".

وذكرت الوزارة أن مركز تنسيق الإنقاذ البحري في فارنا تلقى نداء استغاثة في الساعة 9,15 صباحا (07,15 ت غ)، بينما كانت سفينة الشحن على بعد نحو 74 كيلومترا جنوب شرق رأس كلياكرا.

وكانت السفينة تنقل شحنة قمح من رومانيا إلى مصر، وأُرسلت قطعة بحرية إلى الموقع للتحقق مما إذا كانت السفينة تسببت في أي تلوث بيئي، وفق الوزارة.

ومنذ أوائل أكتوبر، تعرضت 13 سفينة تجارية على الأقل لهجمات بمسيّرات في البحر الأسود قبالة سواحل رومانيا وبلغاريا، ما أسفر عن مقتل أو فقدان أكثر من 30 بحارا، ووجهت رومانيا وبلغاريا أصابع الاتهام إلى روسيا بشأن هذه الهجمات، رغم تأكيد بلغاريا عدم وجود أدلة قاطعة بشأن الجهة التي تقف وراءها