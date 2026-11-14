مخطط تفجير "بنك أوف أميركا": من باريس إلى الولايات المتحدة مروراً ببلجيكا

يتشعب التحقيق في مخطط تفجير مبنى "بنك أوف أميركا" في باريس الذي أحبط في مارس، بين مشتبه بهم في منطقة العاصمة الفرنسية، مروراً ببلجيكا، وصولا الى الولايات المتحدة حيث يُحتجز مشتبه بارتباطه بمجموعة عراقية مسلحة موالية لإيران.

وبحسب التحقيق، جنّد شاب بالغ مراهقين لوضع عبوة ناسفة بدائية الصنع على الرصيف وتصوير عملية التفجير.

وكانت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا أشارت في أبريل الفائت إلى أنه "من الممكن ربط" محاولة التفجير بجماعة موالية لإيران، لكنّها قالت إن هذه الصلة غير مؤكدة بعد "بشكل قاطع".

لكن بالنسبة للسلطات الأميركية، فهذا الربط محسوم بدرجة كبيرة.

وتكشف وثائق نشرتها السلطات القضائية الأميركية منذ مايو، تفاصيل عملية استخبارية متشبعة.

فمن دون أن يدرك أنه يتحدث الى مخبر مرتبط بمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، تطرّق محمد باقر سعد داوود السعدي إلى قضية "بنك أوف أميركا".

وقال "أرسلنا شخصا... كان يضع العبوة الناسفة ويُفعّلها، وفي تلك اللحظة ألقى عناصر الشرطة القبض عليه".

والسعدي مسجون راهنا في الولايات المتحدة التي تتهمه بأنه قيادي في كتائب "حزب الله" التي تصنّفها "إرهابية" لصلاتها بالحرس الثوري الإيراني. ونفت الكتائب ارتباط هذا الموقوف بها.

كما تربط السلطات الأميركية بينه وبين "حركة أصحاب اليمين"، بعدما عُثر على مواد دعائية لها في حوزته.

وأعلنت هذه الحركة في مارس مسؤوليتها عن هجمات استهدفت مصالح يهودية في بلجيكا وبريطانيا وهولندا. وسبق لها أن استهدفت "بنك أوف أميركا" بحملات على شبكات التواصل الاجتماعي قبل محاولة الاعتداء في باريس في 28 مارس.

وأوقف السعدي في تركيا قبل نقله إلى الولايات المتحدة حيث أودع السجن بانتظار محاكمته. ودفع ببراءته خلال مثوله الأول أمام قاضية فدرالية أميركية في نيويورك في يونيو.

وهو ملاحق بتهمة التخطيط لهجمات في أوروبا وكندا والولايات المتحدة، كما وُجهت إليه هذا الأسبوع اتهامات جديدة تتعلق بمخطط هجوم قرب قاعدة جوية بريطانية في سبتمبر.

"منفذون صغار"

وبحسب المحققين الفرنسيين، كان المخطط يقضي باستخدام مفرقعات "ذات حجم غير اعتيادي" مثبتة على عبوة وقود.

وتقول نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية إن هذه العبوة كانت كفيلة بإشعال "كرة نارية ضخمة" بقطر أمتار عدة.

أما القصّر المنفذين، فأكدوا اعتقادهم بأنهم مكلفون بترهيب امرأة أمام مقر سكنها لأنها خدعت شخصا نافذا في ضاحية مونتروي قرب العاصمة الفرنسية.

وبحسب التحقيقات، فإن المشتبه به البالغ 22 عاما هو من جنّد ثلاثة مراهقين من الضاحية ذاتها.

ونفى خلال استجوابه "أي علاقة بالإرهاب"، موضحاً أنه تلقى عرضاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي من شخص لا يعرف سوى اسمه الأول، مقابل خمسة آلاف يورو، 1500 منها مخصصة للمراهقين.

وقال محاميه ديلان بوركاب لوكالة فرانس برس "يرفض موكلي بشدة توصيف القضية على أنها إرهابية".

وتراجع المراهقون الثلاثة في المحاولة الأولى بعدما رصدوا دورية للشرطة. وفي الليلة التالية عاد اثنان منهم بعدما كان الثالث أوقف لحيازته مخدرات.

وكان أحدهما مكلفا بالتصوير وفرّ قبل القبض عليه لاحقا، فيما أوقف الآخر متلبسا بعدما فشل في إشعال الفتيل.

وأوقف الأربعة ووجّهت إليهم تهم، قبل أن يُفرج هذا الخريف عن أحد القاصرين ويُوضع تحت المراقبة الإلكترونية.

في المقابل، رأى المحامي رافاييل كامف الذي يدافع عن قاصر آخر، أن استمرار توقيف موكله "يعود فقط إلى البعد الدولي لقضية تتجاوزه".

وأضاف أن "الشرطة والقضاء الفرنسيين عجزا عن تحديد الجهة التي يُشتبه بأنها أصدرت الأوامر، تاركين هذه المهمة للولايات المتحدة".

مفرقعات من لييج

وقال المشتبه بهم للمحققين إن المفرقعات نُقلت إلى منزل الشاب البالغ بواسطة امرأتين وصلتا بالسيارة من مدينة لييج البلجيكية.

وانهارت المرأتان المشتبه بهما، وهما بلجيكيتان تبلغان 24 عاما، بالبكاء أثناء التحقيق معهما في فرنسا.

وأكدت سائقة السيارة أنها تلقت عرضا عبر شبكات التواصل لنقل حقيبة إلى باريس مقابل مبلغ إجمالي قدره 500 يورو، من دون أن تعرف محتواها.

أما الثانية فأوضحت أنها وافقت على مرافقة صديقتها ومساعدتها في القيادة ليلا، من دون أن تكون على علم أنهما تنقلان مادة "قابلة للاشتعال".

وعند وصولهما إلى منزله في مونتروي، طلب الشاب المشتبه به منهما نقله إلى محطة وقود لملء عبوة بنزين، قبل أن تعودا إلى بلجيكا.

وبموجب مذكرة توقيف أوروبية، سُلّمت الشابتان هذا الصيف إلى القضاء الفرنسي، ووُجهت إليهما اتهامات وأودعتا السجن الاحتياطي. وأكدت السلطات الافراج عن المرافِقة هذا الأسبوع ووضعها تحت رقابة قضائية.

وقال محاميها فيرنر إدوار دو سايجر فان ناتنهايسدونك "قالت موكلتي، البالغة 24 عاما، وليس لها سجل إجرامي، منذ جلسة الاستماع الأولى لها إنها لا تعرف شيئا عن هذا المخطط، ولا يوجد أي عنصر يربطها بأيديولوجية العنف".