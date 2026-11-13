ألمانيا توسع صلاحيات أجهزة الاستخبارات في الداخل والخارج

من المقرر أن تنال وكالات الاستخبارات الألمانية المزيد من الصلاحيات لمكافحة التجسس والإرهاب والتخريب بموجب إصلاح رئيسي أقره النواب اليوم الجمعة.

قام البوندستاج، الغرفة الدنيا من البرلمان في برلين، بتمرير إعادة هيكلة قوانين الاستخبارات بأغلبية 309 أصوات واعتراض 190 صوتا وامتناع 71 عضوا عن التصويت.

ونتيجة لذلك، سوف يحصل جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (بي إن دي) والمكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، على آليات إضافية مثل تلك المتعلقة بمراقبة الاتصالات ومطابقة البيانات البيومترية.

وفي المستقبل، لن يقتصر دور مكتب حماية الدستور على جمع البيانات ومراقبة الأفراد فحسب، ولكن في ظل شروط معينة، سوف يكون مسموحا له دخول المنازل سرا والتعامل مع المتفجرات أو الأسلحة. وسوف تظل عمليات الاعتقال والتفتيش من مهام الشرطة.