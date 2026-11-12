بوتين: روسيا لم تعارض يوماً الحوار مع أوروبا



لم تعد أبوظبي مجرد محطة لاستضافة المفاوضات الروسية الأوكرانية، بل تحولت إلى بوابة السلام، حيث حمل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وغاريد كوشنير زخم المباحثات وما تحقق من تفاهمات إلى موسكو إلى القيادة الروسية، بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث حضّا بوتين على إشراك أوروبا في المحادثات الرامية إلى وضع حد للنزاع في أوكرانيا. فيما اقترح الرئيس الروسي مهمة إنسانية مشتركة في كوستيانتينيفكا. وأكد أن روسيا لم تعارض يوماً الحوار مع أوروبا، معرباً عن رغبته في أن يدوم السلام في أوكرانيا إلى الأبد. لكنه شدّد على أن وجود قوات أجنبية في أوكرانيا أمر غير مقبول. بينما اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، أن المفاوضات التي جرت في الإمارات أظهرت أن الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا «متوافقون تماماً وموحَّدون».

التقى المبعوثان الأمريكيان، أمس، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، قبل أن يتوجها في وقت لاحق إلى إيرلندا للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مسعى للبناء على ما أُحرز في محادثات أبوظبي، التي استمرت يومين، بهدف إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وبدأ الاختبار الحقيقي، حيث تنتظر واشنطن إجابات روسية واضحة بشأن الاستعداد لتقديم تنازلات، وإمكانية إشراك الأوروبيين في صيغة المفاوضات، حتى تتحول إلى مفاوضات متعددة الأطراف.

قال ويتكوف إن عملية تبادل الأسرى المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا، تشير إلى إحراز تقدّم نحو التوصّل إلى تسوية، مشيراً إلى أن الوفدين الروسي والأوكراني عملا بفاعلية خلال محادثات أبوظبي، التي جرت في أجواء إيجابية.

وأضاف أن الأوروبيين لم يشاركوا على طاولة المفاوضات في أبوظبي، لكنهم أُطلعوا على مجريات المحادثات. بدوره، قال كوشنر إن الولايات المتحدة بدأت مباحثات مع شركائها الأوروبيين بشأن الهيكل الأمني للقارة الأوروبية، مشيراً إلى أن واشنطن تلمس رغبة لدى الأوروبيين في المشاركة بالمفاوضات، والمساهمة في إنهاء الصراع في أوكرانيا. وأضاف: «إذا انتقلنا إلى صيغة متعدّدة الأطراف، فسوف نواصل إحراز تقدم لحل القضايا». وأضاف ويتكوف «آمل بأن نتمكن من إشراك الأوروبيين» في الجولة التالية من المحادثات.

قوات أجنبية



في الأثناء، أكد بوتين أن روسيا لم تعارض يوماً الحوار مع أوروبا، معرباً عن رغبته في أن يدوم السلام في أوكرانيا إلى الأبد. لكنه شدّد على أن وجود قوات أجنبية في أوكرانيا أمر غير مقبول، ويشكّل تهديداً للأمن القومي الروسي، محذراً من أن القوات الأجنبية الموجودة هناك ستُعد أهدافاً مشروعة لروسيا. حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن أي نشر لقوات أجنبية في أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق سلام، سيؤدي إلى استئناف العمليات العسكرية، مؤكداً أن موسكو لن تقبل بوجود مثل هذه القوات، وستتعامل معها باعتبارها أهدافاً مشروعة لقواتها المسلحة.

ودعا الرئيس الروسي الولايات المتحدة إلى العمل مع حلفائها الأوروبيين لحسم موقفهم من الحرب، وتحديد ما إذا كانوا يريدون السلام أم مواصلة القتال في أوكرانيا، مؤكداً استعداد موسكو للتعاون معهم في هذا الإطار. وقال إن موسكو تريد من الأمريكيين العمل مع الأوروبيين لتحديد ما إذا كانوا يريدون السلام أم الحرب.

وأضاف بوتين إنه بالنسبة إلى روسيا «هناك خط ترسيم حدودي واحد فقط مع أوكرانيا، وهو حدود الدولة».

وأشار إلى أنه من بين أمور أخرى، سيبحث مع كوشنر وويتكوف مسألة الأراضي، وقال إن لدى روسيا وأوكرانيا تفسيرات مختلفة للقضايا المتعلقة بالأراضي.

استعداد

وفي سياق آخر، أعلن بوتين استعداد روسيا لضمان أمن مهمة إنسانية محتملة في مدينة كونستانتينوفكا بمنطقة دونيتسك، مقترحاً تنفيذ عملية مشتركة هناك، على غرار تجربة سابقة في مدينة أليوشكي. وقال إن القوات الروسية تسيطر على المدينة، مضيفاً أن موسكو مستعدة لضمان الأمن من جانبها، وداعياً أوكرانيا إلى تحمل مسؤوليتها إذا كانت تسيطر على المنطقة، كما تقول.وأشار بوتين إلى أن روسيا تحتاج إلى خمسة أيام لنزع الألغام من الطرق المؤدية إلى المدينة، تمهيداً لتنفيذ المهمة الإنسانية المحتملة، مؤكداً أن بلاده ستتولى ضمان الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرتها.من جهته، اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، أن المفاوضات التي جرت في الإمارات أظهرت أن الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا «متوافقون تماماً وموحَّدون». فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لدى وصوله إلى دبلن، إنَّه قد تكون هناك «فرصة سانحة» لإنهاء النزاع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية قبل عام 2027.وتابع: «المهم هو أن الأمريكيين توجهوا إلى بوتين ومعهم تفاصيل محددة. وأود بشدة أن يأتوا إلى دبلن ومعهم تفاصيل محددة أيضاً»، مضيفاً أنه رغم استمرار شعوره بالشك، فإن «هناك أملاً».كما رحّب الرئيس الأوكراني بما سماه «تغييراً في النبرة» من جانب الولايات المتحدة بشأن احتمال إشراك أوروبا في المحادثات التي تتوسط فيها واشنطن، مشيراً إلى أن «الجانب الأمريكي يتعامل مع الأمر بشكل أكثر إيجابية».