بريطانيا تعيّن أول مبعوث خاص للأمن المناخي في العالم

أعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم الخميس تعيين مبعوثة خاصة معنية بـ"الأمن المناخي"، في خطوة هي الأولى من نوعها في العالم، بهدف تعزيز الاستعداد للتداعيات المتزايدة للاحترار العالمي.

وفي كلمة ألقاها أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب31" في أنطاليا بتركيا، ذكّر الزعيم العمالي بأنه أمضى الأسابيع الثلاثة الأولى من توليه رئاسة الوزراء الصيف الماضي في التعامل مع أسوأ حرائق غابات شهدتها بريطانيا على الإطلاق.

وقال بورنم، الذي كان الزعيم الوحيد من مجموعة السبع الذي حضر القمة، "قررت حينها أنه من المهم أن أكون هنا لإظهار القيادة البريطانية في عالم تراجعت فيه القضايا المناخية كثيرا على سلم الأولويات".

وشهدت بريطانيا وبقية دول أوروبا الغربية الصيف الأكثر حرا على الإطلاق، مع موجات حر وحرائق غابات متتالية.

وتسببت الحرارة بعشرات آلاف الوفيات الزائدة في القارة.وقال بورنم "المناخ قضية أمن قومي".

وأضاف "وتأكيدا على ذلك، أعلن اليوم تعيين السيدة مادلين أليساندري أول ممثلة خاصة للمملكة المتحدة لشؤون الأمن المناخي".

وشغلت أليساندري سابقا منصب رئيسة الجنة المشتركة للاستخبارات البريطانية، الهيئة التي تقدم إحاطات للوزراء بشأن التهديدات الأمنية.

وقالت أليساندري في بيان "سأعمل في هذا المنصب مع شركاء في مختلف أجهزة الحكومة وعلى المستوى الدولي لتعزيز فهمنا للتهديدات المناخية، وبناء القدرة على الصمود، وضمان استعدادنا بصورة أفضل للتحديات المقبلة".

ولدى بريطانيا وزيرة لشؤون المناخ هي كايتي وايت، التي تشارك في محادثات كوب 31 في أنطاليا، والمقرر اختتامها في 20 نوفمبر.

وقالت كوزيما كاسيل، الخبيرة في مركز الأبحاث المناخية "إي ثري جي"، إن الدول غالبا ما تعيّن مبعوثين لشؤون المناخ تشمل مهامهم الأمن المناخي.

وأوضحت لفرانس برس "هذه هي المرة الأولى التي يُعيّن فيها مبعوث مخصص للأمن المناخي تحديدا".

ورحبت منظمة غرينبيس البيئية أيضا بالتعيين، مشيرة إلى أن تغير المناخ "عامل يضاعف التهديدات".

ومع ذلك، انتقدت المنظمة بورنم بسبب قراره الأخير السماح بالتنقيب عن الغاز في حقل ببحر الشمال.