إنذارات بوجود قنابل على متن 4 طائرات مدنية متجهة إلى أوروبا

واجهت أربع طائرات مدنية متجهة إلى مطارات أوروبية، الثلاثاء، إنذارات بوجود قنابل تبيّن لاحقا أنها كاذبة، بحسب ما أعلنت سلطات الدول المعنية.

وشملت هذه الإنذارات رحلتين متجهتين إلى وارسو، إحداهما من كوبنهاغن والأخرى من مطار هيثرو في لندن، إضافة إلى رحلة من مانشستر الإنجليزية إلى مورسيا في إسبانيا، وأخرى من بيرغامو في إيطاليا إلى صوفيا.

ولم يتم العثور على شحنات ناسفة على أي من الطائرات بعد تفتيشها.

ويأتي ذلك غداة إنذار استهدف رحلة تابعة لشركة "ويز إير" كانت متجهة من مطار لوتون في إنجلترا إلى صوفيا، واضطرت إلى الهبوط اضطراريا في بودابست بمرافقة مقاتلتين مجريتين.

كما تسبب إنذار مماثل الأحد بتحويل مسار طائرة تابعة للخطوط الجوية النمساوية كانت تقوم برحلة من تل أبيب إلى فيينا، لتهبط في بلغاريا، من دون العثور على أي متفجرات على متنها.

وطالت إنذارات الثلاثاء رحلة لشركة "ساس" (SAS) كانت متجهة من كوبنهاغن إلى مطار شوبان في وارسو.

وبعد الهبوط، خضعت الطائرة لإجراءات أمنية إثر "معلومات عن وجود جسم خطِر على متنها"، وفق ما صرّح به متحدث باسم المطار لوكالة فرانس برس.

وقال بيوتر رودزكي إن أحد مدرجي المطار أُغلق من دون أن يؤثر ذلك على عملياته. وأضاف أن "عمليات التفتيش انتهت نحو الساعة 12,20 (11,20 ت غ)، وعاد المطار إلى العمل بشكل طبيعي".

وأكدت شركة الطيران لفرانس برس تلقي الرحلة إنذارا بوجود قنبلة.

وتعلّق الإنذار الآخر برحلة تشغّلها شركة الخطوط الجوية البولندية "لوت" (LOT) متجهة من مطار هيثرو إلى مطار شوبان في وارسو، ما دفع السلطات إلى تحويلها إلى مطار وارسو-مودلين.

وهبطت طائرة "بوينغ 737 ماكس" بسلام، لكن تمّ تعليق حركة الملاحة موقتا.

وقال المتحدث باسم مطار مودلين آدم شابلوفسكي لفرانس برس "تم إجلاء الركاب وخضعت الطائرة لتفتيشات أمنية. ولم يتم العثور على أي شيء"، مؤكدا استئناف العمل في المطار.

وفي إسبانيا، تعرّضت رحلة تابعة لشركة "راين إير" آتية من مانشستر ومتجهة إلى مورسيا لإنذار مماثل، بحسب شركة تشغيل المطارات الإسبانية "إينا".

وأوضحت الأخيرة أن الطائرة هبطت في موعدها ومن دون حوادث في مطار المدينة الواقعة شرق البلاد قرابة الساعة 10,30 (09,30 ت غ)، وتمّ رفع إجراءات الطوارئ قرابة الساعة 13,00 بعد انتهاء عمليات التفتيش التي أجرتها الشرطة الإسبانية.

من جهتها، امتنعت هيئة الطيران المدني البريطانية عن التعليق على هذه الحوادث.

وفي صوفيا، خضعت رحلة تابعة لـ"ويز إير" آتية من بيرغامو للتفتيش بعد هبوطها عند الساعة 11,10 (09,10 ت غ)، وفق متحدث باسم وزارة الداخلية البلغارية، الذي أكد عدم العثور على أي جسم مشبوه.