الاتحاد الأوروبي يفرض رسماً على الطرود الواردة إلى أسواقه اعتباراً من أول نوفمبر

يبدأ الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل فرض رسم مناولة بقيمة قدره 2 يورو على جميع الطرود الواردة إلى أسواقه، بغض النظر عن قيمتها، في خطوة تستهدف مواجهة تدفق الواردات منخفضة التكلفة لا سيما القادمة من منصات التجارة الإلكترونية الصينية.

يأتي الرسم الجديد لتغطية تكاليف المعالجة والرقابة الجمركية، وسيُضاف إلى رسم جمركي بقيمة 3 يورو دخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي على الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو، على أن يستمر تطبيقه مؤقتاً حتى عام 2028.

وستتولى المنصات التجارية أو البائعون أو شركات الشحن سداد رسم المناولة الجديد، فيما تذهب 75% من حصيلته إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، مقابل احتفاظ الدول الأعضاء بنسبة 25%.

ووفقاً للمفوضية الأوروبية فقد انخفض عدد الطرود الصغيرة الواردة إلى الاتحاد بنسبة 60% بين يوليو وسبتمبر الماضيين، رغم استمرار دخول نحو 5 ملايين طرد يومياً إلى أسواق التكتل.