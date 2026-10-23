قتيل وثلاثة مفقودين بعد نداء استغاثة من سفينة بالبحر الأسود

أطلقت رومانيا الجمعة عملية إنقاذ بعدما أرسلت سفينة نداء استغاثة، في أحدث واقعة ضمن سلسلة حوادث في البحر الأسود، حيث أصابت مسيّرات يُشتبه بأنها روسية عددا من السفن قبالة رومانيا وبلغاريا.

وقالت هيئة الملاحة البحرية الرومانية في بيان إن "سفن الإنقاذ تمكنت من انتشال تسعة أشخاص أحياء وجثة من المياه".

وأضافت أن ثلاثة من أفراد طاقم السفينة "خوريف"، التي كانت تواجه وضعا طارئا "خارج المياه الإقليمية الرومانية"، ما زالوا مفقودين. ولم توضح سبب حالة الطوارئ.

وحمّل الرئيس نيكوشور دان روسيا مسؤولية الحادثة. وقال للصحافيين "هذا جزء واضح من التصعيد الذي تقوم به روسيا في سياق الحرب في أوكرانيا".وأعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) الثلاثاء نشر تعزيزات في البحر الأسود، بعد سلسلة من الهجمات بالطيران المسيّر استهدفت سفنا تجارية ونُسبت إلى روسيا.

ومنذ بداية أكتوبر، كثرت الهجمات بالطائرات المسيّرة قبالة سواحل بلغاريا ورومانيا، مضيفة معطى جديدا إلى الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا.

وبحث سفراء الدول الأعضاء في الحلف في هذا الموضوع خلال اجتماع الثلاثاء في بروكسل.

وأعلنت الناطقة باسم حلف شمال الأطلسي أليسون هارت في ختام هذا الاجتماع أن الناتو "سيرسل تعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة، تهدف خصوصا إلى دعم أنشطة المراقبة والاستطلاع والتحقيق".

ويشكّل البحر الأسود طريقا بحرية عالمية أساسية لتصدير الحبوب ومنتجات الطاقة والموادّ الأولية للصناعة، ما يجعل استقراره أمرا بالغ الأهمية لأمن الغذاء والطاقة الدولي.



