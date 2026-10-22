ماكرون يترأس اجتماعا لمجلس الدفاع الجمعة قبل تظاهرات جديدة السبت

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إنه سيترأس اجتماعاً الجمعة يضم وزراء رئيسيين قبل التظاهرات المرتقبة في عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد أن تحولت احتجاجات سابقة إلى واحدة من أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سنوات.

وصرح ماكرون "سيعقد اجتماع لمجلس الدفاع غدا (الجمعة) برئاستي، وسنتخذ قرارات إضافية"، موضحا أنه لن يُسمح يوم السبت خلال التظاهرات التي ستشهدها البلاد، إلا بالاحتجاجات التي تنظمها النقابات.

وقررت السلطات المحلية في وقت سابق حظر كل التظاهرات في ليون، ثالث أكبر مدينة في فرنسا السبت، قبيل تحركات في الشارع مقررة على مستوى البلاد في اليوم المذكور.



