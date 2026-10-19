"فرونتكس" ترصد انخفاضاً بثلث حالات العبور غير النظامي للاتحاد الأوروبي خلال 2026

أعلنت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" أن عدد حالات العبور غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي انخفض بنحو الثلث خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً أكثر قليلاً من 91 ألف حالة، وفق بيانات أولية جمعتها الوكالة.

وأوضحت "فرونتكس"، في بيانات نشرتها اليوم، أن التراجع شمل معظم مسارات الهجرة الرئيسية، وعزته إلى استمرار التعاون مع الدول الشريكة والإجراءات الوقائية في بلدان الانطلاق الرئيسية، والتي أسهمت في الحد من عدد القوارب التي تتجه نحو أوروبا.

وفي سبتمبر الماضي، رُصدت نحو 14 ألفاً و300 حالة عبور، بانخفاض نسبته 28% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، لكنها سجلت زيادة بنسبة 11% مقارنة بأغسطس، مع تحسن الظروف على مسارات العبور البحرية الرئيسية.

وتأتي هذه التطورات بعد أول موسم صيفي كامل في ظل تطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء، الذي ينص على اعتماد إجراءات موحدة لفحص الوافدين عند الحدود الخارجية للتكتل.

وتدعم فرق فرونتكس الدول الأعضاء في تنفيذ مراحل رئيسية من هذه الإجراءات، بما يشمل تحديد جنسيات الوافدين وجمع البيانات البيومترية والتحقق من الوثائق.

وقال هانز لايتينس المدير التنفيذي لفرونتكس، إن عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا تراجع على معظم المسارات، واستمر هذا الاتجاه خلال الصيف وبداية الخريف، لكنه حذر من أن الوضع قد يتغير بسرعة، مشيراً إلى أن حالات العبور على المسار الأطلسي المؤدي إلى جزر الكناري ارتفعت في سبتمبر إلى أربعة أمثال مستواها في أغسطس.

وأضاف أن شبكات تهريب المهاجرين لا تختفي مع انخفاض الأعداد، بل تغير مساراتها وتنتظر الفرص المناسبة، مؤكداً ضرورة الاستعداد للتعامل مع أي تطورات جديدة.

وظل مسارا شرق البحر المتوسط ووسطه الأكثر نشاطاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، واستحوذا مجتمعين على نحو 60% من إجمالي حالات الدخول غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي.