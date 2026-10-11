بولندا تحذر من هجوم محتمل يستهدف رئيس الوزراء وزير الدفاع

ذكرت شرطة بولندا أنها تلقت معلومات بشأن هجوم محتمل يستهدف رئيس الوزراء دونالد توسك ووزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك-كاميش.

وقالت كارولينا جاليتسكا، المتحدثة باسم وزارة الداخلية إنه من المقرر أن تعقد أجهزة الأمن والشرطة وممثلون عن وزارة الداخلية اجتماعا طارئا يبدأ في الساعة 11 صباحا(0900 بتوقيت جريتنش) يوم السبت لبحث الوضع.

ولم تتوافر أي تفاصيل أخرى على الفور.

يذكر أنه في سبتمبر، حذر توسك من هجمات هجينة مكثفة محتملة من قبل روسيا على الحدود الشرقية لحلف شمال الأطلسي(ناتو).

وجرى وضع السلطات البولندية في حالة تأهب قصوى هذا الأسبوع في أعقاب وقوع ثلاث هجمات استهدفت مدارس في غضون أربعة أيام في إقليم مازوفيا، وسط بولندا، حيث تقع العاصمة وارسو.