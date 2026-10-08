واشنطن: الجمود الحالي في النزاع الروسي الأوكراني "خطير جدا"

حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس من أن "الجمود" في الحرب بين روسيا وأوكرانيا "خطير جدا" مع احتمال لجوء طرفي النزاع إلى التصعيد لكسره.

وقال روبيو خلال زيارة هي الأولى إلى البرتغال تأتي في ختام جولة أوروبية، إن "أحد الطرفين، أو كليهما، سيكثفان جهودهما لمحاولة كسر الخصم وإنهاء حالة الجمود، وهذا خطير جدا".

واعتبر أن الجمود إما أن يقود إلى "تسوية تفاوضية يتعين على كل طرف فيها التنازل عن شيء ما من أجل تحقيق السلام"، أو إلى "تصعيد".

وأضاف روبيو "هذا الأمر بالغ الخطورة في ظل الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، إذ قد ينتهي المطاف بهذا التصعيد إلى اتخاذ شكل حملة تخريبية في دول مجاورة أعضاء في حلف شمال الأطلسي".

وتابع وزير الخارجية الأميركي "قد تكون هناك أمور أخرى عديدة من شأنها أن تحوّل بسرعة كبيرة ما يُعد اليوم حربا بين بلدين إلى نزاع إقليمي أوسع بكثير وأشد خطورة بما لا يقاس".

كما أكد مجددا استعداد بلاده للعمل من أجل "تسوية تفاوضية" للنزاع.

وشدّد روبيو أنه "كلما كان ذلك أسرع، كان أفضل. والولايات المتحدة مستعدة لتسهيل الأمر. لقد حاولنا، وسنواصل المحاولة، لكننا لن ننخرط في مسارات عقيمة".

في وقت سابق الخميس، اتهمت أوكرانيا روسيا باستهداف المدنيين عمدا، بعد مقتل 30 شخصا إثر قصف حافلتين في مدينة كراماتورسك الواقعة على خط المواجهة، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ أسابيع.

وتعهّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الهجوم "لن يمر دون رد".