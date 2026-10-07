البرلمان الأوروبي يقر برنامجاً جديداً للابتكار الدفاعي

أقر البرلمان الأوروبي إنشاء برنامج (AGILE) للابتكار الدفاعي السريع والمرن، بميزانية قدرها 115 مليون يورو، بهدف تقديم دعم مالي سريع وموجّه للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الشركات الناشئة والمتوسعة، التي تطوّر تقنيات دفاعية ناشئة ومبتكرة.

وصوّت النواب بأغلبية 536 صوتا مقابل 101، مع امتناع 16 عضوا عن التصويت، فيما يتعين اعتماد البرنامج رسميا من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ومن المقرر أن يدخل البرنامج حيز التنفيذ مطلع عام 2027.

ويستهدف (AGILE) تسريع انتقال التقنيات الدفاعية من مرحلة التطوير إلى الاستخدام، عبر منح سريعة، وإتاحة الاختبار وإصدار الشهادات، مع إشراك الدول الأعضاء في تحديد التحديات لضمان توافق الحلول المطوّرة مع احتياجات قواتها المسلحة.

ويركز البرنامج على التقنيات الناشئة والاختراقية، بما فيها الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والروبوتات والقدرات السيبرانية وأنظمة الفضاء، إلى جانب تكييف التقنيات المدنية للاستخدامات الدفاعية.

كما يسعى (AGILE) إلى ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بكبرى شركات الصناعات الدفاعية، من خلال آليات للتوفيق والشراكة بهدف تعزيز اعتماد المنتجات المدعومة بالبرنامج.

ويُتوقع أن يوفر البرنامج مدة لا تتجاوز أربعة أشهر للحصول على المنحة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة قطاع الدفاع الأوروبي على الاستجابة السريعة للتحديات وتقليل الاعتماد الإستراتيجي على دول ثالثة غير مرتبطة بالاتحاد الأوروبي.