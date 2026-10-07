بولندا.. جرحى في عملية طعن بمدرسة ثانوية

أوقف شاب يبلغ 19 عاما في بولندا طعن بسلاح أبيض عددا من الأشخاص في أحد المعاهد المهنية ما أدى إلى إصابتهم بجروح، وفق ما أعلنت السلطات الأربعاء.

ووقع الهجوم في مدرسة في أوسترولينكا، على بعد 20 كيلومترا شمال العاصمة وارسو، بحسب الشرطة التي نشرت صورة غير واضحة للمشتبه به عقب توقيفه.

وقالت المدعية العامة في أوسترولينكا إلجبييتا لوكاشيفيتش إن الضحايا من الطلاب والمدرسين.

وأضافت لقناة "تي في إن 24" الإخبارية "يبدو أن الشاب دخل المدرسة وهاجم الطلاب والمدرسين بأداة خطرة".

وتابعت "استنادا إلى المعلومات المتوافرة لدي، أصيب ثمانية أشخاص".

وأفادت فرق الإطفاء وكالة الأنباء البولندية "باب" بأن المصابين هم ثلاثة بالغين وخمسة مراهقين.

وكانت الشرطة تحدثت عن سبعة مصابين.