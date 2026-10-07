إعلان الفائز بنوبل في الكيمياء اليوم

من المقرر أن تعلن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الأربعاء، في ستوكهولم اسم الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام، وهي ثالث جائزة يُعلن عن الفائزين بها حتى الآن هذا العام.

ومن المقرر إعلان الفائز في تمام الساعة 1145 صباحا بالتوقيت المحلي (0945 بتوقيت جرينتش).

وفاز بالجائزة العام الماضي الياباني سوسومو كيتاجاوا، والأسترالي ريتشارد روبسون، والأمريكي عمر ياغي، تقديرا لتطويرهم الأطر الفلزية العضوية.

وتعد الكيمياء ثالث فئة من إجمالي ست فئات لجوائز نوبل، التي يعلن عن الفائزين بها تباعا في بداية أكتوبر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، فاز الباحثان الألمانيان بيتر هيجيمان وجورج ناجل، إلى جانب الأمريكي كارل ديسيروث، بجائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب. ثم ذهبت جائزة نوبل في الفيزياء إلى الباحث البلجيكي الأمريكي فرانسيس هالسن.

ومن المقرر إعلان الفائزين بجوائز نوبل في الأدب والسلام والعلوم الاقتصادية خلال الأيام المقبلة.

وباستثناء جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية، تستند جميع جوائز نوبل إلى وصية ألفريد نوبل (1833-1896)، مخترع الديناميت ومؤسس الجوائز.

ومُنحت الجوائز للمرة الأولى عام 1901، ما يجعل هذا العام الذكرى الـ125 لتأسيسها. واحتفالا بهذه المناسبة، زادت قيمة الجائزة المالية مليون كرونة سويدية، لتصل إلى إجمالي 12 مليون كرونة (2ر1 مليون دولار) لكل فئة.

وتُسلّم الجوائز تقليديا في 10 ديسمبر ، وهو اليوم الذي توفي فيه نوبل.