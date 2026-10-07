لندن تبدأ محاكمة 3 إيرانيين بتهمة التجسس والتخطيط لهجوم



مثل ثلاثة إيرانيين أمام القضاء البريطاني الثلاثاء بتهمة التجسس لصالح إيران، ويُشتبه في أنهم مهدوا الطريق لتنفيذ هجوم يستهدف صحافياً واحداً على الأقل يعمل في قناة مناوئة لإيران يقيم في لندن.

وكان الثلاثة قد زاروا عناوين مرتبطة بعدد من الأشخاص، بينهم صحافيان يعملان في قناة «إيران إنترناشونال» الناطقة بالفارسية.

ومثل المتهمون الثلاثة، وهم مصطفى سبهوند (41 عاماً) وفرهاد منش (46 عاماً) وشابور نوري (57 عاماً)، أمام محكمة وولويتش الجنائية في لندن. ودفعوا جميعاً ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم.

وقال المدعي العام بيل إملين جونز لهيئة المحلفين إن الرجال الثلاثة متهمون بالقيام بأعمال يُرجّح أن تساعد جهاز استخبارات أجنبياً. وأضاف أنهم نفذوا عمليات مراقبة واستطلاع بين أغسطس 2024 وفبراير 2025.

وأفادت النيابة العامة بأنه كان يُفترض أن يتولى سبهوند تنفيذ أي هجوم محتمل، لافتة إلى أن المحاكمة ستركز على الخطوات التي اتُخذت «بالنيابة عن النظام الإيراني لاستهداف صحافيين وآخرين يُنظر إليهم على أنهم معادون له أو حتى مجرد منتقدين له».

ولم ينكر المتهمون الثلاثة زيارتهم تلك العناوين والتقاط صور ومقاطع فيديو. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لما يصل إلى ستة أسابيع.