إصابة سفينتين بمسيّرات في البحر الأسود قبالة سواحل بلغاريا

تعرضت سفينتان تجاريتان لهجوم بطائرات مسيرة في البحر الأسود، داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا.

ووقع الهجوم شرق رأس سانت أناناس ومدينة بيالا على الساحل البلغاري، حيث بدأت عمليات إنقاذ واسعة عقب إصابة السفينتين.

وبحسب المعلومات الأولية، استهدفت الطائرات المسيرة سفينتي الشحن «ألفا واتان»، التي ترفع علم توغو، و«إيبل»، التي ترفع علم بالاو. وذكرت تقارير محلية أن الطائرات المسيرة روسية.

وتعرضت سفينة «ألفا واتان» لأضرار كبيرة في هيكلها، قبل أن تغرق في البحر الأسود قبالة الساحل الشرقي لبلغاريا.

أما سفينة «إيبل»، فقد اندلع حريق كبير على متنها بعد تعرضها للهجوم، ما دفع أفراد طاقمها، وعددهم 18 شخصاً، إلى مغادرة السفينة.

ونجحت فرق الإنقاذ في إجلاء جميع أفراد الطاقم ونقلهم إلى العبارة البلغارية «ديوسكوريا». وكان من بين البحارة عدد من المصابين، الذين تلقوا الإسعافات الأولية على متن العبارة.

وتواصل فرق الإنقاذ والجهات البلغارية المختصة تنسيق عملية نقل المصابين إلى المستشفيات الساحلية لتلقي العلاج، فيما تستمر عمليات التعامل مع تداعيات الهجوم في المنطقة.