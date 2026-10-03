اليونان.. عواصف قوية تجتاح جزيرة كري وإجلاء العشرات

واصلت عواصف قوية اجتياح جزيرة كريت بجنوب اليونان، اليوم السبت، مما تسبب في حدوث فيضانات وأضرار واسعة النطاق ودفع السلطات إلى إنقاذ عشرات الأشخاص من المركبات والمنازل.

وتقع المناطق الأسوأ تضررا في الوحدات الإقليمية لإيراكليو وهانيا وريثيمنو ، حيث تسببت أمطار غزيرة في فيضان الأنهار والجداول، وجرف المياه الحطام على الطرق، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية.

ومازال ثمانية عمال عالقين داخل مضيق "ساماريا" في غرب جزيرة كريت، وهي واحدة من المزارات السياحية الأكثر شهرة في الجزيرة، بعد أن غطت مياه الفيضان المضيق.

وكان العمال الثمانية، وهم ستة موظفين في وكالة البيئة الطبيعية وتغير المناخ في اليونان، واثنان من حراس الغابات، دخلوا المضيق يوم 29 سبتمبر للعمل ولم يتمكنوا من المغادرة بسبب تدهور الظروف. وتقطعت بهم السبل على بعد حوالي 7 كيلومترات من المدخل على طول المضيق الذي يبلغ طوله 13 كيلومترا.