مقتل أمريكيين وفقدان أربعة أشخاص إثر انهيار مبنى في أثينا

عُثِر صباح السبت على جثتي امرأة ورجل يحملان الجنسية الأمريكية تحت أنقاض مبنى كان قد انهار في اليوم السابق في المركز التاريخي لأثينا، فيما لا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين، وفق ما أعلنت أجهزة الإنقاذ اليونانية.

وأوضحت أجهزة الإنقاذ خلال مؤتمر صحافي أن الضحيتين كانا يقيمان في مسكن للإيجار السياحي في الطابق الأول، برفقة زوجين آخرين.

وكان ستة أشخاص في عداد المفقودين في البداية، هم السياح الأمريكيون الأربعة وزوجان مسنّان، بريطاني ويونانية، كانا يعيشان في الطابق الثاني، بحسب قناة "إي آر تي" التلفزيونية العامة.

وانهار المبنى الصغير المؤلف من طبقتين قرابة السابعة والنصف من صباح الجمعة (04,30 ت غ). وتحدث رئيس بلدية أثينا هاريس دوكاس عن احتمال وقوع "انفجار ناتج عن (..) تسرب ضخم جدا" للغاز أدى لاحقا إلى الكارثة.

ويُعدّ حي بلاكا التاريخي، حيث يقع المبنى، من أبرز المناطق السياحية في العاصمة اليونانية. ويمتد تحت موقع الأكروبول الذي بلغ عدد زواره 4,6 ملايين عام 2025.

ويشارك في العمليات في الموقع ثلاثون إطفائيا وست آليات، بينها اثنتان متخصصتان في عمليات الإنقاذ، إضافة إلى ثلاثة كلاب للبحث والإنقاذ، وفق وكالة الأنباء اليونانية.

وتزيل الحفارات الأنقاض، فيما استعان عناصر الإنقاذ بكاميرات حرارية في الموقع.

وأشار رئيس البلدية أيضا إلى أن المبنيين الملاصقين للمبنى المنهار في حالة سيئة جداً.

وأوضح "بدأت عمليات تفتيش لتحديد ما إذا كان بالإمكان الإبقاء عليهما قائمين أو ما إذا كان يتعيّن هدمهما أيضا".

وكانت وحدة متخصصة من الإطفاء مكلّفة بالتحقيق في أسباب الانفجار لا تزال موجودة في الموقع السبت، وفق وكالة الأنباء اليونانية.

وصباح الجمعة، أُنقذت امرأتان أيضا من مبنى مجاور ونُقلتا إلى المستشفى.

وأُصيب شخص آخر بجروح طفيفة جراء شظايا تطايرت أثناء الانفجار، فيما تضررت مبانٍ مجاورة وسيارات كانت متوقفة قرب الموقع.