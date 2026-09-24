مخزونات الغاز الأوروبية عند 70% والأسعار تتجاوز 73 يورو

بلغت نسبة امتلاء مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي نحو 70% حاليا مقابل 82% في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات مجمعة لمنصة «غاز إنفراستركتشر يوروب» (GIE).

وتفاوتت مستويات التخزين بين الدول الأعضاء، إذ بلغت نحو 81% في فرنسا، بينما لم تتجاوز 57% في ألمانيا، حسب بيانات الجمعية التي تمثل مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا.

وتأخرت وتيرة إعادة ملء المخزونات هذا العام في وقت تجاوزت فيه أسعار الغاز الأوروبية 73 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بعدما ارتفعت بأكثر من الضعف منذ نهاية فبراير 2026، وسط اضطرابات في إمدادات الطاقة مرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط.

كانت دول الاتحاد الأوروبي مطالبة منذ عام 2022 ببلوغ مخزوناتها 90% قبل الأول من نوفمبر من كل عام.

وبموجب القواعد الأوروبية الجديدة، أصبح الموعد النهائي لتحقيق مستوى 90% هو الأول من ديسمبر، مع إتاحة مرونة إضافية في حالات صعوبة ظروف السوق أو وجود قيود تقنية.. وتغطي المخزونات الأوروبية نحو 30% من الاستهلاك خلال فصل الشتاء.