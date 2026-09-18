رئيسة البنك المركزي الأوروبي ترفض تحديد موعد ترك منصبها

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إنها ستترك منصبها خلال العام المقبل، رافضة تحديد موعد دقيق لتنفيذ هذه الخطوة، وما إذا كانت ستظل في المنصب حتى نهاية ولايتها رسميا في أكتوبر المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد الفرنسية الجنسية القول "ساغادر في 2027"، مضيفة ردا على سؤال عما إذا كان هذا يعني الاستمرار حتى أكتوبر 2027 "سوف نرى .. ما استطيع قوله لكم في هذه اللحظة هو أنه مهما كان التوقيت، فستتم عملية التسليم والتسلم بطريقة مهنية، كما يجب أن تكون".

يذكر أن لاجارد قالت للصحفيين في يوليو الماضي "لن تتخلصوا مني (كرئيسة للبنك المركزي الأوروبي) قبل 2027".