كندا تتأهب لتكون «أوروبية»

وخاطبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، خلال خطابها السنوي حول حالة الاتحاد الأوروبي، قائلة: «أود العمل معكم لفتح الباب أمام كندا لتصبح أول عضو مشارك في الاتحاد الأوروبي».
وشددت فون دير لاين على ضرورة الحفاظ على الاستقلال الأوروبي في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الطاقة والمواد الخام والتقنيات النظيفة. وأشارت إلى أن هذه العلاقة الوثيقة لا تقتصر على التجارة فحسب، بل تمتد لتشمل القيم الديمقراطية المشتركة. وقالت: «تؤمن أوروبا وكندا بالديمقراطية».
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي تبنى نهجاً مختلفاً في تعامله مع الولايات المتحدة، إذ توصل إلى اتفاق تجاري يضع سقفاً للرسوم الجمركية الأمريكية عند مستوى 15 % على الغالبية العظمى من الصادرات الأوروبية، في حين ألغت أوروبا الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية.