فرنسا وإنجلترا تكافحان عدة حرائق غابات مع ارتفاع قياسي بدرجات الحرارة في أوروبا

يواجه رجال الإطفاء في أنحاء مختلفة من فرنسا ووسط إنجلترا عدة حرائق غابات اليوم الجمعة، في الوقت الذي اجتاحت فيه موجة حارة قياسية جديدة مناطق واسعة من أوروبا.

ومع تسجيل فرنسا أكثر أعوامها جفافاً على الإطلاق، اندلع حريق جديد وانتشر سريعاً ليلة الخميس- الجمعة في الغابات بمنطقة لاند على الساحل الجنوبي الغربي.

وقالت الإدارة الإقليمية اليوم الجمعة إن الحريق أجبر أكثر من 500 شخص على إخلاء منازلهم في بلدة لوجلون، بينما جرى نشر مئات من رجال الإطفاء في المنطقة.

ويذكر أن هذا الحريق هو واحد من بين عدة حرائق أتت على الغابات في أنحاء مختلفة من فرنسا الأسبوع الجاري، بما في ذلك مناطق في الشمال وإقليم بريتاني التي عادة ما تكون أكثر برودة ورطوبة.

وبعد أن سجلت المملكة المتحدة أكثر أيام العام حرارة، اندلعت حرائق غابات وانتشرت في أنحاء منطقة ويست ميدلاندز، ما أدى إلى احتراق عدة منازل تماما.

وقال سايمون توهيل، كبير مسؤولي الإطفاء إن هذه الحرائق كانت "واحدة من أخطر" الحوادث التي تعاملت معها إدارة الإطفاء في المنطقة على الإطلاق.

وتم تسجيل نحو 1017 حريق غابات في إنجلترا وويلز العام الجاري، وفقا لبيانات المجلس الوطني لرؤساء أجهزة الإطفاء.

وفي كرواتيا، ظل سبعة أشخاص في وضع يهدد حياتهم في وقت مبكر من اليوم بسبب حريق اندلع ليلا بالقرب من بلدة أوميش الساحلية، وأجبر أكثر من 1000 شخص على إخلاء منازلهم.