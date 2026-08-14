"الناتو" يسقط مسيّرة في مجال لاتفيا الجوي

أعلنت وزارة الدفاع اللاتفية الجمعة أن طائرات تابعة للحلف الأطلسي أسقطت مسيّرة في الأجواء فوق شرق البلاد، مؤكدة بذلك إعلانا صدر في وقت سابق عن الجيش.

وكتبت الوزارة على إكس أن مقاتلات للحلف الأطلسي "نجحت في إسقاط طائرة من دون طيار أجنبية دخلت لاتفيا" في وقت تتصاعد الضربات بين روسيا واوكرانيا باستخدام المسيّرات.

وأوضح الحلف الأطلسي أن طائرة حربية إيطالية تعمل تحت قيادته أسقطت الطائرة المسيّرة، من دون أن يحدّد مصدرها.

وقالت الناطقة باسم الأطلسي أليسون هارت إن "تحقيقاً يُجرى" في الحادثة، مشيرة إلى أن "الحلف على تواصل وثيق مع السلطات اللاتفية".

وكانت مقاتلات "رافال" فرنسية تابعة لحلف شمال الأطلسي ومتمركزة في دول البلطيق أسقطت في يونيو الفائت طائرة مسيَّرة في لاتفيا.

وتشهد دول البلطيق المجاورة لروسيا عدداً متزايداً من الحوادث مع اختراق طائرات مسيّرة أجواءها وسقوطها على أراضيها.