12.5 ألف وفاة في ألمانيا بسبب موجات الحر خلال 4 أشهر

أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا، أمس، وفاة نحو 12 ألفا و500 شخص جراء موجات الحر التي ضربت البلاد خلال العام الجاري.

وأوضح المعهد، في تقرير حديث، أن الفترة من 6 أبريل إلى 2 أغسطس شهدت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحر مقارنة بالسنوات الماضية، متجاوزة أعداد الوفيات المسجلة في عامي 2018 و2019، والتي بلغت نحو 9400 و7700 وفاة على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن كبار السن كانوا الأكثر تضررا، إذ سجلت الفئة العمرية فوق 85 عاما نحو 6300 وفاة، تلتها الفئة بين 75 و84 عاما بأكثر من 3100 وفاة.

وسجل المعهد نحو 9600 وفاة مرتبطة بالحر خلال أسبوع واحد بين 22 و28 يونيو الماضي، عندما تجاوزت درجات الحرارة في مناطق عدة من ألمانيا 40 درجة مئوية.

واستندت التقديرات إلى بيانات الوفيات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، وبيانات 52 محطة أرصاد جوية تابعة لهيئة الأرصاد الجوية الألمانية.