الإطفاء الهولندي يسيطر على حريق في محطة معالجة نفايات في روتردام

اندلع حريق مساء الجمعة في مصنع لمعالجة النفايات قرب ميناء روتردام في هولندا، ما أدى إلى انبعاث دخان كثيف، قبل أن تتم السيطرة عليه بعد عملية استمرّت طوال الليل، بحسب ما أفادت السلطات.

ووجِه الحريق بتدخّل واسع النطاق شاركت فيه العديد من وحدات الإطفاء وقارب وطائرة مسيّرة لتحديد النقاط المتبقية التي يجب التعامل معها، وفقا لخدمة معلومات السلامة العامة في منطقة روتردام-رينموند.

وتعطّلت حركة المرور على العديد من الطرق الرئيسية وفي نفق ماستنيل الذي يربط بين الأجزاء الشمالية والجنوبية من المدينة الهولندية، ولكن تمّ رفع القيود تدريجيا بعد السيطرة على الحريق في وقت مبكر من صباح السبت.

وأتت النيران على ما بين 50 ومئة طن من النفايات المنزلية والتجارية، وأدت إلى انتشار سحابة من الدخان السام في المنطقة.

ودُعي السكان للبقاء في منازلهم وإغلاق الأبواب والنوافذ وإيقاف تشغيل أنظمة التهوية. وتم رُفعت هذه التوجيهات صباح السبت، لكن عناصر الإطفاء ظلوا في الموقع لإخماد الحرائق المتبقية.