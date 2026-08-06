ألمانيا توقف أوكرانياً للاشتباه في تجسّسه على مصنع أسلحة

أعلنت الشرطة الألمانية الخميس، توقيف رجل أوكراني للاشتباه في أنه "صوّر مصنعا للأسلحة في ولاية بافاريا تمهيدا لتنفيذ أعمال تخريب".

وقالت شرطة بافاريا في بيان، إن الرجل البالغ من العمر 33 عاما والذي لم تكشف هويته، أُوقف في الثاني من أغسطس في ولاية تورينغن، ويُشتبه في أنه "عمل بصفته +عميلا منخفض المستوى+ لصالح جهاز استخبارات دولة أجنبية".

وأضافت أنه يُعتقد أنه التقط في إطار نشاطه، صورا للشركة في يونيو من هذا العام، وعرضها على مشغليه".

ووُضع الرجل قيد الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمته، ويُجرى التحقيق بإشراف مركز وطني جديد لتنسيق الدفاعات ضد "الهجمات الهجينة"، افتُتح في يونيو.

ويُعد المركز جزءا من رد ألمانيا على ما تقول السلطات إنه "تهديد متزايد يتمثل في أعمال تخريب وتجسس وحملات تضليل، ولا سيما من جانب روسيا".

وكان قد عُثر الأربعاء، على طائرة مسيّرة محملة بالمتفجرات قرب طائرة شحن أوكرانية في مطار لايبزيغ/هاله، في ما وصفه وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت بأنه "سيناريو هجوم هجين" يمثل "مستوى جديدا من الخطر".