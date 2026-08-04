النمسا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

سجلت النمسا الثلاثاء، رقمًا قياسيًا جديدًا في درجات الحرارة، إذ بلغت 40.8 درجة مئوية في فيينا، وفقًا لما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية.

وسُجلت درجة الحرارة القياسية في منطقة شتامرسدورف شرق العاصمة، وفقًا لهيئة "جيو سفير أوستريا" في بيان، لتتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 40.5 درجة مئوية، والمسجل في الثامن من أغسطس 2013 في باد دويتش-ألتنبورغ شرق النمسا.

ويأتي الارتفاع الأخير في درجات الحرارة بعد فترة استثنائية من الطقس الحار وشح الأمطار خلال الأشهر الأخيرة، شهدت تحطيم عدة أرقام قياسية محلية.

وسجّلت البلاد رابع أكثر شهر تموز/يوليو حرارةً منذ بدء تسجيل البيانات، فيما بلغ "عجز الهطولات في بعض محطات الرصد 90%"، بحسب وكالة الأرصاد الجوية.

وأضافت الوكالة أن ثمار المشمش بدأت تنضج قبل نحو 20 يومًا من متوسط موعد نضجها خلال الفترة بين عامي 1961 و1991، في مؤشر إلى تأثير الاحترار العالمي في المحاصيل.

وقال ناصر ديس، البالغ 60 عامًا والذي يملك مطعما في فيينا، لوكالة فرانس برس إن "عددًا قليلًا جدًا" من الزبائن يقصدون مطعمه، واصفًا الطقس بأنه "كارثة".

وأضاف "ننتظر انتهاء هذه الموجة الحارة. ماذا يمكننا أن نفعل؟ لا شيء، لا أحد يريد أن يأكل أو يشرب أي شيء. الجميع يريد فقط أن يُحصِّن نفسه في المنزل".

وكانت النمسا قد سجَّلت أيضًا أطول موجة حر في يونيو الماضي، إذ سُجلت درجات حرارة غير مسبوقة في 66 محطة أرصاد موزعة في أنحاء البلاد.

وفاقمت التبدلات المناخية موجة الجفاف في أنحاء أوروبا هذا الصيف.