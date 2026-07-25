حرائق الغابات تجتاح فرنسا وإسبانيا

واصلت حرائق الغابات اجتياح فرنسا وإسبانيا، أمس، مع إجلاء سكان وسياح بالقوارب من شبه جزيرة كاب فيريه السياحية الفرنسية، في حين حصلت باريس على تعزيزات أوروبية لمكافحة النيران، على غرار إسبانيا التي وصف رئيس حكومتها الوضع بـ«الكارثي» عقب إعلان حالة الطوارئ قرب مدريد.

وأتى أكبر حريق غابات تشهده فرنسا منذ بداية الموسم والمندلع في منطقة كاب فيريه، على نحو 10 آلاف هكتار، وتسبب في إجلاء 35 ألف شخص، في حين تشهد إسبانيا وضعاً مأساوياً، بحسب رئيس وزرائها، مع اندلاع عدة حرائق متزامنة على مشارف مدريد.

وأُجلي نحو 19 ألف شخص أو حوصروا داخل منازلهم في منطقة مدريد، جراء أسوأ حريق في تاريخ منطقة العاصمة الإسبانية، إذ أتى حتى الآن على 6 آلاف هكتار، وفق ما أعلنت حاكمة منطقة مدريد إيزابيل دياز أيوسو.

وقالت خلال مؤتمر صحفي، إن الوضع يمثل كارثة لمنطقة كهذه تضم كثافة سكانية وعمرانية، مضيفة: «لم نواجه وضعاً مماثلاً من قبل».

وأعلن محافظ منطقة مدريد أن حريقين من أصل ثلاثة في غرب العاصمة الإسبانية باتا على وشك الاندماج لتشكيل حريق واحد، محذراً من أن النيران أصبحت خارجة عن السيطرة.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عبر إكس: «نشهد وضعاً كارثياً، ليس فقط في مختلف المقاطعات الإسبانية، بل أيضاً في مناطق من دول مجاورة».

وصرح وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، بأن الهدف الرئيس هو منع الحرائق المشتعلة في عدة قرى على بعد نحو 60 كيلومتراً غرب مدريد من الامتداد.

وأضاف خلال زيارته مركز القيادة في سينيسينتوس قرب مدريد: «نواجه وضعاً صعباً بسبب الأحوال الجوية، بما في ذلك رياح تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة، وانخفاض الرطوبة، وارتفاع درجات الحرارة».

ويندلع أحد هذه الحرائق في ألديا ديل فريسنو على بعد نحو 50 كيلومتراً من وسط مدريد، وقد جرى إجلاء سكانها البالغ عددهم 3500 شخص.

وفي فرنسا، قال وزير الداخلية، لوران نونيز، إن الحريق المندلع في شمال شبه جزيرة كاب فيريه ألحق أضراراً بنحو 80 منزلاً، بينها 50 منزلاً دُمّرت بالكامل.

وأمرت السلطات بإخلاء المنطقة بالكامل، براً وبحراً، إذ تولّت قوارب تعمل بشكل متواصل عبر خليج أركاشون نقل السياح إلى مناطق آمنة.

وأعدت السلطات المحلية خطة الإخلاء الشاملة هذه، وهي الأولى من نوعها، عام 2023، بهدف إجلاء ما بين 10 آلاف و14 ألف شخص خلال 24 ساعة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً.

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، تلقي بلاده تعزيزات جوية أوروبية، في ظل وضع وصفه بأنه حرج جداً.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي أرسل أربع طائرات إلى إسبانيا وثلاث طائرات إلى فرنسا للمساعدة في مكافحة الحرائق.